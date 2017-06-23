Квартиры комфорт-класса от ЖК "Свой Берег"

Абсолютный комфорт в каждой детали.

ЖК "Свой берег" безупречно расположен: находясь в историческом центре города, он полностью закрыт от шума и суеты городских улиц. Свой берег Онежского озера с выполненным ландшафтным дизайном располагает к приятным прогулкам и общению. Для удобства родителей и гармоничного развития маленьких жильцов на территории есть современная детская площадка. Оборудованная на 100 м/мест подземная стоянка для автомобилей позволит разгрузить двор от автомобилей и создаст дополнительный простор на придомовой территории.

Через наполненные светом, просторные холлы, выполненные с отдельными помещениями для колясок и велосипедов, на скоростном бесшумном лифте вы попадаете в свою квартиру. Какой она будет, решаете вы сами: в ЖК "Свой Берег" есть небольшие уютные однокомнатные квартиры, просторные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а также роскошные квартиры с трехметровыми потолками и панорамным видом на Онежское озеро. Предусмотрены квартиры с террасами. Преимущества террас: в теплое время года они спасают от духоты закрытых помещений и позволяют полноценно отдыхать. Плюсом также считается престижность квартир с террасами и их выгодное расположение, так как строят их, как правило, только в лучших районах. Вид из окон на две стороны: на озеро и город. Мы позаботились о том, чтобы в каждой из них была продуманная и удобная планировка и самые современные инженерные системы. А всю необходимую инфраструктуру вы найдете в собственном доме: мы отвели 1000 кв.м. под магазины и бытовые услуги. Входы в магазины расположены снаружи, что исключает попадание случайных прохожих на территорию жилого комплекса. Вам действительно не о чем беспокоиться. Просто наслаждайтесь абсолютным комфортом.

Приобретая квартиру в ЖК "Свой Берег" сейчас, вы получаете специальное предложение от застройщика - скидку до 7%. Скидка предоставляется при условии приобретения квартиры в ипотеку либо при единовременной оплате договора долевого участия. Количество квартир ограничено. Ипотека предоставляется банками-партнерами (ПАО Сбербанк, ВТБ24, УралСиб, Россельхозбанк).

Вся информация о жилом комплексе и проектная декларация располагается на сайте tonus10.ru.

Ждем Вас в офисе отдела продаж по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, дом 10, второй этаж. Телефон 595988.

На правах рекламы