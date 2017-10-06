Квартиры в экорайоне Древлянка-8 от 1,35 млн рублей

3D-тур по реальным квартирам в очках виртуальной реальности.

В октябре действуют скидки на квартиры в экорайоне Древлянка-8.

Предложения дня от компании "Чистый город":

Однокомнатная квартира 33 кв. м - 1 350 000 руб. Двухкомнатная квартира 53 кв. м - 2 300 000 руб. Трехкомнатная квартира 71 кв. м - 3 000 000 руб.

Предлагаем прогуляться по вашей будущей квартире в очках виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство.

Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете "пожить" в жилье, которое еще не купили и которое еще даже не построено.

Это идеальный вариант, чтобы увидеть новые планировки в строящихся домах №14 и №15, ведь посмотреть их в готовом виде пока не представляется возможным.

Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.

Хотите совершить виртуальный тур? Приходите в офис продаж компании “Чистый город” или совершите виртуальную прогулку на сайте.

Адрес: Древлянка-8, ул. Чистая, 5.

Телефон 8 (8142) 67-20-99.

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