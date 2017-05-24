Квота для трудоустройства инвалидов в Карелии сократилась на 23%

В Карелии в рамках квоты по государственной программе трудоустройства инвалидов в 2017 году предусмотрено 1094 рабочих места.

Это на 325 мест, или на 23%, меньше по сравнению с 2016 годом. Рабочие места по квоте созданы в 402 организациях.

Несмотря на сокращение квоты, она не используется в полном объеме.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".