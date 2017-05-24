10:38, 24 Мая 2017
Квота для трудоустройства инвалидов в Карелии сократилась на 23%
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В Карелии в рамках квоты по государственной программе трудоустройства инвалидов в 2017 году предусмотрено 1094 рабочих места.
Это на 325 мест, или на 23%, меньше по сравнению с 2016 годом. Рабочие места по квоте созданы в 402 организациях.
Несмотря на сокращение квоты, она не используется в полном объеме.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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