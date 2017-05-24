Ландшафтная архитектура преобразит облик города

Ландшафтный дизайн можно смело назвать видом искусства. Он способен в корне преобразить город благодаря эффективному использованию особенностей рельефа, декоративных свойств растений, облагораживанию городских водоемов.

Как отмечают специалисты компании "Арт-Грин Дизайн", чаще всего приемы ландшафтного дизайна применятся на микроуровне: благоустройство парков и скверов, создание альпийских горок, сооружение малых архитектурных форм, проектирование систем дренажа и полива на отдельно взятых территориях, вертикальное озеленение. Примеры того, как ландшафтный дизайн способен на микроуровне преобразить местность на www.agdizain.ru.

Если говорить о городе, который активно эксплуатирует природные ресурсы, развитие которого влечет за собой изменение ландшафта, который является сложным организмом, то уместнее употребить термин "ландшафтная архитектура". Ландшафтная архитектура позволяет оптимально организовать городское пространство в соответствии с эстетическими, функциональными и экономическими запросами. Она отвечает задачам гармоничного сочетания природного ландшафта и деятельности человека.

Любые новые городские проекты должны принимать во внимание эстетическую и историческую ценность природных ландшафтов.

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