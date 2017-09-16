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Новости. Общество
09:46, 16 Сентября 2017

"Ласточка" между Петрозаводском и Великим Новгородом становится популярной


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Количество пассажиров поездов "Ласточка" между Петрозаводском и Великим Новгородом увеличилось втрое, сообщает Октябрьская железная дорога.

С 5 сентября при покупке билетов на поезда № 819/820 "Ласточка" сообщением Новгород-на-Волхове – Петрозаводск действует акция "1 км = 1 рубль". С начала действия акции количество проданных проездных документов увеличилось в три раза по отношению к периоду старта продаж и за десять дней составило более 1,2 тыс. билетов.

Как рассказали в РЖД, спецтариф исчисляется из расчета 1 рубль за 1 километр и применяется при оформлении проездных документов как по полному маршруту (от станции отправления поезда до конечной станции маршрута следования поезда), так и на отдельных отрезках пути. Так, например, стоимость проезда от Новгорода-на-Волхове до Петрозаводска составит 464 рубля, а от Новгорода-на-Волхове до ст. Чудово Моск. – 74 рубля.

Напомним, поезд №819/820 «Ласточка» сообщением Новгород-на-Волхове – Петрозаводск курсирует ежедневно с 30 августа. Поезд отправляется из Петрозаводска в 14:32, из Великого Новгорода – в 17:45. Время в пути составит около 6,5 часов. Поезд делает остановки на станциях Чудово, Волховстрой-2, Лодейное Поле, Свирь. Для удобства пассажиров график движения нового поезда разработан с учетом его стыковки на станции Чудово с расписанием поездов "Сапсан".

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