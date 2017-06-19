ЛДПР выдвинула кандидата на должность главы Карелии

Кандидатом от ЛДПР на выборы главы Карелии выдвинут депутат Заксобрания Карелии Евгений Беседный.

В региональном отделении ЛДПР в понедельник состоялась конференция, на которую был вынесен вопрос об участии партии в губернаторских выборах в Карелии 10 сентября 2017 года.

По итогам тайного голосования было принято решение о выдвижении Евгения Беседного. За его кандидатуру проголосовали все 19 делегатов.

Евгений Беседный родился 28 июня 1987 года в Медвежьегорском районе. Образование высшее профессиональное. Окончил Петрозаводский автотранспортный техникум по специальности ''техник'' и ПетрГУ по специальности ''инженер-механик''.

С 2006 по 2010 гг работал в коммерческих структурах. В настоящее время является депутатом Заксобрания Карелии и координатором регионального отделения ЛДПР.