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17:41, 19 Июня 2017

ЛДПР выдвинула кандидата на должность главы Карелии

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Кандидатом от ЛДПР на выборы главы Карелии выдвинут депутат Заксобрания Карелии Евгений Беседный.

В региональном отделении ЛДПР в понедельник состоялась конференция, на которую был вынесен вопрос об участии партии в губернаторских выборах в Карелии 10 сентября 2017 года.

По итогам тайного голосования было принято решение о выдвижении Евгения Беседного. За его кандидатуру проголосовали все 19 делегатов.

Евгений Беседный родился 28 июня 1987 года в Медвежьегорском районе. Образование высшее профессиональное. Окончил Петрозаводский автотранспортный техникум по специальности ''техник'' и ПетрГУ по специальности ''инженер-механик''.

С 2006 по 2010 гг работал в коммерческих структурах. В настоящее время является депутатом Заксобрания Карелии и координатором регионального отделения ЛДПР.

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Комментарии

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gaudealis
2017-06-19 18:10:16
А блевательные урны на избирательных участках будут? По соседству с урнами для бюллетеней?
А то чем дальше, тем больше у меня подозрений, что у электората возникнут рвотные позывы при одном только виде бюллетеней с таким вот списком "кандидатов"...
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