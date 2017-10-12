Легковушка и кроссовер столкнулись в Петрозаводске

ДТП с участием легкового автомобиля и кроссовера произошло на Лесном проспекте напротив бывшего "Радиозавода".

Автомобили двигались по Лесному проспекту со стороны Суоярвского шоссе.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска", авария произошла напротив разрыва в разделительной полосе, предназначенного для разворота.

По одной из версий, один из участников ДТП совершал маневр разворота, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

После столкновения автомобили отбросило на разделительный газон. Транспортные средства получили механические повреждения.