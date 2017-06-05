Лесоруб в Карелии убил товарища на делянке

В Кондопожском районе будут судить лесоруба, который до смерти забил своего товарища и лег спать, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 4 апреля 36-летний лесозаготовитель, находясь в прицепе-автодоме, припаркованном в лесном массиве Кондопожского района, в ходе распития спиртного поссорился с мужчиной, с которым работал вахтовым методом на лесной делянке.

В ходе конфликта обвиняемый избил потерпевшего руками и ногами, а затем лег спать и лишь утром обнаружил, что потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.