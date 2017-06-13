09:16, 13 Июня 2017
Летний отдых детей в Карелии обсудят в Минобразования
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Заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов проведет совещание по организации детского летнего отдыха в Карелии.
Замминистра приедет в Петрозаводск 14 июня, чтобы провести совещание по организации и проведения летней оздоровительной кампании 2017 года, которое пройдет в министерстве образования Карелии.
Предполагается, что представители министерства социальной защиты, труда и занятости, министерства образования, министерства здравоохранения, управления Роспотребнадзора и МЧС представят информацию о работе по организации отдыха детей.
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