Летний отдых детей в Карелии обсудят в Минобразования

Заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов проведет совещание по организации детского летнего отдыха в Карелии.

Замминистра приедет в Петрозаводск 14 июня, чтобы провести совещание по организации и проведения летней оздоровительной кампании 2017 года, которое пройдет в министерстве образования Карелии.

Предполагается, что представители министерства социальной защиты, труда и занятости, министерства образования, министерства здравоохранения, управления Роспотребнадзора и МЧС представят информацию о работе по организации отдыха детей.