17:00, 14 Июля 2017
Летняя погода сохранится завтра в Петрозаводске
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В субботу, 15 июля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем +20, +22.
По прогнозу карельского Гидрометцентра, в районах Карелии пройдут дожди, местами сильные; возможны грозы.
Ветер юго-восточный, днем на западе – северо-западный, западный умеренный; возможно усиление ветра во время грозы.
Температура воздуха ночью +14, +16, а днем +20, +22 градуса.
В Петрозаводске временами дождь.
Температура ночью +14, +16, а днем +20, +22 градуса.
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