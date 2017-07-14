Летняя погода сохранится завтра в Петрозаводске

В субботу, 15 июля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем +20, +22.

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в районах Карелии пройдут дожди, местами сильные; возможны грозы.

Ветер юго-восточный, днем на западе – северо-западный, западный умеренный; возможно усиление ветра во время грозы.

Температура воздуха ночью +14, +16, а днем +20, +22 градуса.

В Петрозаводске временами дождь.

Температура ночью +14, +16, а днем +20, +22 градуса.