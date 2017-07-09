17:00, 09 Июля 2017
Летнюю погоду обещают синоптики в Петрозаводске в понедельник
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Переменная облачность ожидается 10 июля в Петрозаводске.
Днем возможен небольшой дождь.
Ветер северный умеренный.
Температура воздуха ночью +9, +11, днем потеплеет до 20, 22 градусов тепла.
В районах Карелии переменная облачность. Местами кратковременный дождь.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Ночью 7, 12 градусов тепла. Днем до +23 градусов.
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