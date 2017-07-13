Летом со скидкой покупай квартиры на Древлянке-8

Предложения дня - 1 комн. квартира за 1 350 000 рублей!

С 6 по 31 июля 2017 года покупайте квартиры в Чистом городе со скидками. Количество квартир ограничено и может измениться. Актуальные предложения - в разделе Квартиры на нашем сайте. Забронируйте квартиру по телефону, в отделе продаж или на сайте.

Предложения дня:

1) 1 комн. квартира 33 кв.м. - 1 350 000 руб.

2) 2 комн. квартира 53 кв.м. - 2 300 000 руб.

3) 3 комн. квартира 71 кв.м. - 3 000 000 руб.

Еще больше предложений на сайте neo-city.ru.

На правах рекламы