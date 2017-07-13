14:16, 13 Июля 2017
Летом со скидкой покупай квартиры на Древлянке-8
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Предложения дня - 1 комн. квартира за 1 350 000 рублей!
С 6 по 31 июля 2017 года покупайте квартиры в Чистом городе со скидками. Количество квартир ограничено и может измениться. Актуальные предложения - в разделе Квартиры на нашем сайте. Забронируйте квартиру по телефону, в отделе продаж или на сайте.
Предложения дня:
1) 1 комн. квартира 33 кв.м. - 1 350 000 руб.
2) 2 комн. квартира 53 кв.м. - 2 300 000 руб.
3) 3 комн. квартира 71 кв.м. - 3 000 000 руб.
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