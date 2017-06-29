Летом в Петрозаводске отремонтируют семь улиц

Новое руководство комитета жилищного хозяйства городской администрации перепроверило и скорректировало перечень выбранных объектов.

До конца августа в Петрозаводске будут отремонтированы семь улиц: Карельский проспект (от д. № 2а до пересечения с ул. Торнева); ул. Шотмана (от дома № 29 до дома № 62, с проездом вдоль дома №25а); ул. Сулажгорская (от остановки общественного транспорта до пересечения с Суоярвским шоссе); ул. Халтурина от ул. Боровой до въездных ворот УФСБ; ул. Виданская (от ул. Краснофлотской до ул. Мурманской); ул. Торнева; ул. Машезерская (от ул. Кузьмина до въезда в детский сад № 20). На следующей неделе будут подведены итоги аукциона по ремонту этих участков.

По словам главы администрации Ирины Мирошник, будет дополнен и перечень объектов ямочного ремонта. Организация "Автодорстрой", выигравшая аукцион по ямочному ремонту, снизила стоимость работ с 35 до 27 миллионов рублей. Сумма контракта по нанесению дорожной разметки, который администрация Петрозаводска подпишет с вологодской организацией "Дорлайн", снижена на 3 миллиона и теперь составляет 11 миллионов рублей.

На этой неделе завершается составление реестра объектов ямочного ремонта, который формируется с учетом предложений комитета ЖКХ, Петросовета, общественных контролеров и жителей столицы Карелии, направляющих свои замечания через Электронную приёмную.

- Кроме того, мы продолжаем очень активную работу по судебным взысканиям с подрядчиков, которые не выполнили гарантийные обязательства по ремонту дорог. Максимальный объем замечаний по итогам прошлого года – к компании "Ремстройкомплект". Меньше всего претензий к "ПСК-Строитель", и все они в установленный срок были устранены. Организация повела себя добросовестно и по качеству работ, и по гарантийным обязательствам, - сказала Ирина Мирошник.