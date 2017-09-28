Левин ответит пенсионерам Петрозаводска на вопросы

Отделение Пенсионного фонда Карелии приглашает горожан на День ПФР, который пройдет во Дворце творчества детей и юношества.

Мероприятие состоится сегодня, с 16 до 18 часов во Дворце творчества детей и юношества.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда республики.

Откроет День Пенсионного фонда России руководитель республиканского ведомства Николай Левин, который расскажет об основных моментах сегодняшнего пенсионного законодательства, ответит на все вопросы о назначении, перерасчете и выплате пенсии, а также о формировании пенсионных прав граждан, сообщают в карельском отделении ПФ.

Все участники праздника смогут пройти регистрацию на портале государственных услуг (для чего необходимо взять паспорт и СНИЛС) и получить консультацию по пенсионным вопросам.