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14:56, 29 Мая 2017

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов вошел в состав Центрального комитета КПРФ

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Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов вошел в состав Центрального комитета КПРФ
29.05.17 14:56
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По итогам съезда КПРФ, который прошел в минувшие выходные в Москве, первый секретарь карельского регионального отделения Евгений Ульянов вошел в состав обновленного Центрального комитета – главного руководящего органа партии.

В минувшие выходные в Москве прошел отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором подводились итоги работы за прошедшие годы и выбирались новые руководящие органы партии. По результатам голосования свою должность первого секретаря ЦК КПРФ сохранил Геннадий Зюганов.

Был сформирован новый состав Центрального комитета КПРФ. От Карелии в него вошел руководитель регионального отделения Евгений Ульянов. Кроме этого, в новый состав ЦК был избран академик Борис Кашин, ранее представлявший наш регион в Государственной Думе.

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Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов вошел в состав Центрального комитета КПРФ
29.05.17 14:56
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Комментарии

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циник
2017-05-29 16:33:08
"Капитал" Маркса, то хоть изучил? Судя по тому, что до сих пор в КПРФ - нет.
User
2017-05-29 15:50:19
Старый дед щукарь
2017-05-29 15:31:18
Толку то от этих вхождений, ничего не сделает этот коммунист для КАрелии!!
ненец
2017-05-29 15:06:00
Броневик однако нада закупать.
Гарик
2017-05-29 15:16:19
ненец, ..может теперь зашевелится))
ненец
2017-05-29 16:05:44
Гарик, нет, не зашевелится. Привыкли!
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