14:56, 29 Мая 2017
Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов вошел в состав Центрального комитета КПРФ
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По итогам съезда КПРФ, который прошел в минувшие выходные в Москве, первый секретарь карельского регионального отделения Евгений Ульянов вошел в состав обновленного Центрального комитета – главного руководящего органа партии.
В минувшие выходные в Москве прошел отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором подводились итоги работы за прошедшие годы и выбирались новые руководящие органы партии. По результатам голосования свою должность первого секретаря ЦК КПРФ сохранил Геннадий Зюганов.
Был сформирован новый состав Центрального комитета КПРФ. От Карелии в него вошел руководитель регионального отделения Евгений Ульянов. Кроме этого, в новый состав ЦК был избран академик Борис Кашин, ранее представлявший наш регион в Государственной Думе.
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