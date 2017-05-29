Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов вошел в состав Центрального комитета КПРФ

По итогам съезда КПРФ, который прошел в минувшие выходные в Москве, первый секретарь карельского регионального отделения Евгений Ульянов вошел в состав обновленного Центрального комитета – главного руководящего органа партии.

В минувшие выходные в Москве прошел отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором подводились итоги работы за прошедшие годы и выбирались новые руководящие органы партии. По результатам голосования свою должность первого секретаря ЦК КПРФ сохранил Геннадий Зюганов.

Был сформирован новый состав Центрального комитета КПРФ. От Карелии в него вошел руководитель регионального отделения Евгений Ульянов. Кроме этого, в новый состав ЦК был избран академик Борис Кашин, ранее представлявший наш регион в Государственной Думе.