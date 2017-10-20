11:14, 20 Октября 2017
Лидерами по росту зарплат в Карелии стали производство напитков, рыбоводство и строительство
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Номинальная начисленная заработная плата, в среднем, по Карелии составила 34144 рубля по итогам 8 месяцев 2017 года, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Карелиястат сравнил показатели организаций в разных видах экономической деятельности за период с января по август 2017 года.
Лидером по темпам роста стало "производство напитков". В организациях, относящихся к этому виду экономической деятельности, средняя номинальная зарплата выросла на 30,6% и достигла 39935 рублей.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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