Лидерами промышленного роста в Карелии стали производства фруктовых консервов и текстиля

Промышленное производство в Карелии в январе-августе увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но ряд отраслей показал рост в несколько раз.

Лидерами по темпам роста стали переработка и консервирование фруктов и овощей (увеличение в 2,9 раза), производство текстильных изделий (в 2,7 раза), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 2 раза), сообщают "Вести Карелии".

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