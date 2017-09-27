Лидеру карельских профсоюзов продали испорченную рыбу в центре Петрозаводска

Лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков пожаловался в Роспотребнадзор на качество рыбы, которую купил в магазине в центре Петрозаводска.

По его словам, он купил треску в магазине "СПАР" на проспекте Ленина. Когда Косенков ее начал готовить, почувствовал сильный запах аммиака.

"Я не стал её возвращать, а сразу написал заявление в Роспотребнадзор", - сказал он.

Недавно из ведомства пришел ответ.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия при рассмотрении вашего обращения на продажу трески в магазине "СПАР" (пр. Ленина, 14) возбуждено дело об административном правонарушении и будет проведено административное расследование в отношении ООО "ТД Интерторг". В ходе расследования изъята проба указанной рыбы для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью установления соответствия продукта требованиям законодательства", - сообщается в письме Роспотребнадзора.

Это не первый случай, когда Косенков заявляет о некачественной продукции в магазинах Петрозаводска. Ранее он сообщал о схожем инциденте с рыбой, которую купил в гипермаркете на улице Ленинградской.