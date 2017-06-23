Лиминчук попросил проверить, как Телицын и Позднякова использовали бюджетные деньги Корпорации развития

Депутат Законодательного собрания Карелии, директор Корпорации развития республики Леонид Лиминчук попросил Контрольно-счетную палату проверить расходование бюджетных средств компании в 2013–2016 годах.

Соответствующий проект постановления, подготовленный Лиминчуком, имеется в распоряжении "Столицы на Онего".

"Поручить Контрольно-счетной палате Республики Карелия организовать и осуществить контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в 2013–2016 годах", - говорится в документе.

С 2012 года АО "Корпорация развития Республики Карелия" возглавлял Всеволод Телицын, который позже стал министром сельского хозяйства Карелии. В марте 2015 года должность гендиректора заняла депутат Заксобрания Карелии Анна Позднякова. В мае 2017 года компанию возглавил депутат Леонид Лиминчук.