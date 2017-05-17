Липовецкий: "В родном Петрозаводске для меня работы нет"

Талантливый режиссер Олег Липовецкий решил совсем уехать из Петрозаводска.

На своей странице в Сети Олег Липовецкий написал:

- Составив график на следующий год, я понял, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Получается, что с августа 2017 по июнь 2018, я проведу дома только декабрь и начало января. У меня растут две дочки, которые и в этом году видели меня катастрофически мало. Но без театра я не могу. Совсем не могу. Да это и заработок мой. В родном Петрозаводске работы для меня нет. Выход один - переехать. Короче, ищу театр. Не только для того, чтобы больше времени проводить с семьей. Понимаю, что умею, могу и хочу развивать театр, работать с труппой, городом, зрителем, создавая культурную среду. Короче, строить. И мне есть, что принести и кого привести с собой (имею ввиду проекты, режиссеров, художников, экспертов и т. д.).

Так что, если, друзья, услышите, что где-то нужен такой, как я, - дайте, пожалуйста, знать.