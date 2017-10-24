Лирические песни Шуберта в исполнении немецкого вокалиста Тобиаса Берндта прозвучат в Карельской филармонии

В Большом зале Карельской филармонии 28 октября состоится концерт "Лебединая песнь".

Это - предпоследний концерт XXIX фестиваля камерного искусства "Осенняя лира", который в этом сезоне посвящен 220-летию со дня рождения Франца Шуберта и проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации в рамках проекта "Голос сердца".

На концерт "Лебединая песнь" филармония ждет в гости двух замечательных артистов - немецкого баритона Тобиаса Берндта и, уже известного петрозаводчанам, московского пианиста Михаила Мордвинова. В исполнении именитых музыкантов прозвучит вокальный цикл "Лебединая песнь" и транскрипции песен для фортепиано Шуберта-Листа – "Ты мой покой", "Баркарола", "Весенние упования", "Молодая монахиня".

Выступление в Петрозаводске лауреатов международных конкурсов Тобиаса Берндта и Михаила Мордвинова - событие редкое не только для столицы Карелии, но и для более крупных музыкальных столиц мира, и, еще и поэтому, достойно особого внимания.