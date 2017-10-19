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Новости. Происшествия
18:40, 19 Октября 2017

Лишение свободы грозит жителю Карелии за кражу яблок из чужого сада

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В Прионежском районе местный житель собрал у соседей все яблоки и продал их, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Прионежского района поступило сообщение от петрозаводчанина, который имеет дачу в поселке района.

Мужчина сообщил, что в сентябре не ездил на дачу, а за это время с 6 деревьев исчез весь урожай яблок. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей.

Участковый выяснил, что житель поселка, в котором расположен дом и сад петрозаводчанина, похитил яблоки и продал их односельчанам.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Его 43-летнему фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-10-19 18:51:13
Кир? Выпороть или уже расстрелять? :)
Гость
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