18:40, 19 Октября 2017
Лишение свободы грозит жителю Карелии за кражу яблок из чужого сада
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В Прионежском районе местный житель собрал у соседей все яблоки и продал их, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Прионежского района поступило сообщение от петрозаводчанина, который имеет дачу в поселке района.
Мужчина сообщил, что в сентябре не ездил на дачу, а за это время с 6 деревьев исчез весь урожай яблок. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей.
Участковый выяснил, что житель поселка, в котором расположен дом и сад петрозаводчанина, похитил яблоки и продал их односельчанам.
В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Его 43-летнему фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
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