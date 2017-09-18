Дочь Дмитрия Пескова исчезла из соцсетей после скандала с плагиатом

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Лиза Пескова — удалила свой аккаунт в Инстаграме.

Как отмечает Znak, удалению страницы предшествовал скандал. В журнале Forbes была опубликована статья Песковой о плюсах и минусах дистанционного образования, а также о пользе самообразования. После выхода материала доцент департамента медиа НИУ ВШЭ Оксана Силантьева обнаружила, что в статье имеется плагиат.

Силантьева прогнала статью Песковой через систему "Антиплагиат" и выяснила, что целые абзацы текста представительницы "золотой молодежи" заимствованы из ранее опубликованных материалов.

"Один абзац скопирован из публикации "Мел". Про образование — человеческим языком, написанной по мотивам материала BBC в прошлом году. Куски по истории дистанта (дистанционного обучения, — прим. ред.) взяты из материала 2011 года и совсем чуть-чуть подправлены формулировки (речь идет о материале портала Passion.ru, — прим. ред.)", — писала Силантьева.

Также в тексте нашлось 9% текста, списанного из реферата по педагогике 2012 года.

Между тем "Газета.ру" со ссылкой на представителя Песковой пишет, что ее Инстаграм был удален из-за "рабочего отпуска".

"Лиза на пару недель "в рабочем отпуске" и на 100% увлечена учебой", — отметила она.

По словам представителя, Пескова в этом году "заканчивает, по российским меркам, бакалавриат и идет в магистратуру".

"Так что набирается сил и знаний. Но вскоре Лиза вернется с новыми статьями и идеями", — добавила она.