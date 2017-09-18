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Новости. Общество
19:10, 18 Сентября 2017

Дочь Дмитрия Пескова исчезла из соцсетей после скандала с плагиатом

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Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Лиза Пескова — удалила свой аккаунт в Инстаграме.

Как отмечает Znak, удалению страницы предшествовал скандал. В журнале Forbes была опубликована статья Песковой о плюсах и минусах дистанционного образования, а также о пользе самообразования. После выхода материала доцент департамента медиа НИУ ВШЭ Оксана Силантьева обнаружила, что в статье имеется плагиат. 

Силантьева прогнала статью Песковой через систему "Антиплагиат" и выяснила, что целые абзацы текста представительницы "золотой молодежи" заимствованы из ранее опубликованных материалов.

"Один абзац скопирован из публикации "Мел". Про образование — человеческим языком, написанной по мотивам материала BBC в прошлом году. Куски по истории дистанта (дистанционного обучения, — прим. ред.) взяты из материала 2011 года и совсем чуть-чуть подправлены формулировки (речь идет о материале портала Passion.ru, — прим. ред.)", — писала Силантьева.

Также в тексте нашлось 9% текста, списанного из реферата по педагогике 2012 года. 

Между тем "Газета.ру" со ссылкой на представителя Песковой пишет, что ее Инстаграм был удален из-за "рабочего отпуска".

"Лиза на пару недель "в рабочем отпуске" и на 100% увлечена учебой", — отметила она.

По словам представителя, Пескова в этом году "заканчивает, по российским меркам, бакалавриат и идет в магистратуру".

"Так что набирается сил и знаний. Но вскоре Лиза вернется с новыми статьями и идеями", — добавила она.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кальтер
2017-09-18 21:15:50
Новенький депутат в госдуму готовиться.
Неравнодушный
2017-09-18 20:49:47
Куда вы там все исчезаете? Без вас не так смешно жить.
2017-09-18 20:12:02
пхахахахахаахахаааахххх, ну и позорище! и быстренько ретировалась. ага.... что написано пером, лизанька.....
NIK
2017-09-18 19:33:33
Вся в папашу((((((((((((((((((((((((((((
stranger
2017-09-18 19:25:24
Видимо уже на генном уровне закрепилась привычка брать чужое без спроса и выдавать за своё. ""Так что набирается сил и знаний. Но вскоре Лиза вернется с новыми статьями и идеями". За пределами феодальной вотчины такие "специалисты" не нужны.
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