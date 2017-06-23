"Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы прийти проголосовать"

Секретарь ЦИК России Майя Гришина, которая сейчас работает в Карелии, ответила на вопрос, повлияет ли голосования по месту нахождения на явку избирателей на выборах.

Напомним, 24 мая Госдума одобрила в окончательном чтении проект поправок в избирательное законодательство. В том числе депутаты приняли норму, которая позволяет избирателям голосовать по месту нахождения.

Скажется ли это на явке избирателей, поинтересовались карельские журналисты у секретаря ЦИК России Майи Гришиной, которая сейчас находится с рабочей поездкой в нашей республике.

"Мы не будем говорить об увеличении явки в связи с данной новацией, хотя мы ее, естественно, ожидаем. Мы не называем такие цифры. Мы говорим о предоставленных возможностях. Предоставлены новые возможности порядка 15 млн граждан в силу высокой миграции и отсутствия их на местах по месту жительства. Воспользуются ли они этим правом – другой вопрос", - отметила секретарь ЦИК.

"Это вопрос информирования о том, что они этим правом могут воспользоваться. А второе – это вопрос кандидатов политических партий, которые будут обращаться к своему электорату, приводить его на участки. Здесь только одного усилия избирательных комиссий не хватит. Люди должны быть заинтересованы, чтобы прийти в комиссию, подать заранее заявление заинтересованы в том, чтобы затем проголосовать. У них должен появиться мотив прийти на выборы", - добавила Майя Гришина.

Новый порядок голосования будет опробован на региональных выборах 10 сентября 2017 года.

Проголосовать по месту жительства также можно будет на президентских выборах в марте 2018 года.