Люди пожаловались Путину на дорогие авиабилеты в Карелию

Опубликованы первые вопросы в рамках "прямой линии" с Путиным.

На сайте проекта "Прямая линия" опубликованы первые вопросы россиян, которые они намерены задать президенту России Владимиру Путину, сообщает russian.rt.

В частности, вопросы касаются жилья и коммунального обслуживания, возможности реновации жилья в регионах, курса рубля и экономической обстановки в стране.

Также россиян интересуют темы труда, зарплаты, пособий, увеличения пенсионного возраста.

Среди вопросов мы увидели и обращение людей об авиасообщении с Карелией.

"Когда будут доступны авиабилеты между городами РФ для каждой российской семьи для путешествий. Дешевле слетать в Европу, Турцию. Парадокс – в Карелию, Иркутск в 2 раза дороже", - пишут люди.