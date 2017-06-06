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07:35, 06 Июня 2017

Люди пожаловались Путину на дорогие авиабилеты в Карелию

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Опубликованы первые вопросы в рамках "прямой линии" с Путиным.

На сайте проекта "Прямая линия" опубликованы первые вопросы россиян, которые они намерены задать президенту России Владимиру Путину, сообщает russian.rt.

В частности, вопросы касаются жилья и коммунального обслуживания, возможности реновации жилья в регионах, курса рубля и экономической обстановки в стране.

Также россиян интересуют темы труда, зарплаты, пособий, увеличения пенсионного возраста.

Среди вопросов мы увидели и обращение людей об авиасообщении с Карелией.

"Когда будут доступны авиабилеты между городами РФ для каждой российской семьи для путешествий. Дешевле слетать в Европу, Турцию. Парадокс – в Карелию, Иркутск в 2 раза дороже", - пишут люди.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-06-06 09:58:28
Работать больше надо, тогда и на билеты денег будет хватать. Совсем обленился путинский электорат, только и знают попрошайничать.
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