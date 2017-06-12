08:40, 12 Июня 2017
ВИДЕО и ФОТО: Маршрутка протаранила "шестерку" в Петрозаводске, жуткие кадры
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ДТП случилось в столице Карелии на улице Правды.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска", авария на пересечении улиц Правды и Пробная с участием маршрутного автобуса "ПАЗ" и "ВАЗ-2106" произошла 11 июня в 17.03.
"После столкновения автобус протащил перед собой легковой автомобиль. Транспортные средства оказались на полосе встречного движения и получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Для извлечения пострадавших Спасателям пришлось срезать крышу легкового автомобиля.
По предварительной информации, госпитализированы водитель и пассажир "ВАЗ-2106". Несколько пассажиров автобуса получили ушибы.
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