ВИДЕО и ФОТО: Маршрутка протаранила "шестерку" в Петрозаводске, жуткие кадры

ДТП случилось в столице Карелии на улице Правды.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска", авария на пересечении улиц Правды и Пробная с участием маршрутного автобуса "ПАЗ" и "ВАЗ-2106" произошла 11 июня в 17.03.

"После столкновения автобус протащил перед собой легковой автомобиль. Транспортные средства оказались на полосе встречного движения и получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

Для извлечения пострадавших Спасателям пришлось срезать крышу легкового автомобиля.

По предварительной информации, госпитализированы водитель и пассажир "ВАЗ-2106". Несколько пассажиров автобуса получили ушибы.