Лоухский браконьер пообещал застрелить инспектора рыбохраны и сжечь его дом

Житель поселка Лоухи осужден за угрозу применения насилия в отношении представителя власти, сообщает прокуратура Карелии.

В мае 2016 года пьяный 30-летний житель поселка Лоухи, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, отправился домой к инспектору рыбоохраны, который изъял 13 незаконно установленных рыболовных сетей.

Получив отказ вернуть орудия лова, браконьер стал угрожать инспектору расправой, пообещав застрелить его из ружья и сжечь дом.

Инспектор воспринял угрозы как реальные и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.