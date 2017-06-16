11:50, 16 Июня 2017
Лоухский браконьер пообещал застрелить инспектора рыбохраны и сжечь его дом
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Житель поселка Лоухи осужден за угрозу применения насилия в отношении представителя власти, сообщает прокуратура Карелии.
В мае 2016 года пьяный 30-летний житель поселка Лоухи, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, отправился домой к инспектору рыбоохраны, который изъял 13 незаконно установленных рыболовных сетей.
Получив отказ вернуть орудия лова, браконьер стал угрожать инспектору расправой, пообещав застрелить его из ружья и сжечь дом.
Инспектор воспринял угрозы как реальные и обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
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