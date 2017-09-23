Лучшие юные дзюдоисты съехались в Петрозаводск

В карельской столице проходит Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Спортивные состязания проходят 23-24 сентября в водноспортивном центре «Акватика», сообщает мэрия Петрозаводска.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов 2001-2003 гг. рождения из Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областей, Калининграда, Пскова, республики Коми.

Карелию представят 26 сильнейших молодых спортсменов.

По итогам схваток будет осуществляться отбор на Первенство России 2018 года.

Карелия впервые стала местом проведения Первенства СЗФО среди юношей и девушек до 18 лет, сообщают в мэрии.