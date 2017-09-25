Лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков увеличит популяцию лосося в Карелии

Денис Беляев и Александр Кержаков выпустят молодь лосося в реку Шуя Республики Карелия.

В среду 27 сентября в 17.00 руководитель Северо-Западного территориального Федерального агентства по рыболовству Денис Беляев и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков выпустят 2 тысячи экземпляров молоди лосося в реку Шуя, недалеко от поселка Бесовец.

Данная акция направлена на поддержание популяции этого ценного вида рыбы, на популяризацию бережного отношения к водным биоресурсам и окружающей среде.

Напомним, 9 июля, в День рыбака известный российский футболист разместил у себя в Instagram фотографию с рыбалки на Онежском озере с четырьмя лососями. Их вылов, согласно 414 приказу Минсельхоза России от 30 октября 2014 года, запрещен в Карелии.

За свою ошибку Александр Кержаков извинился и пообещал выпустить в воды Карелии мальков лосося.