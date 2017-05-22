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17:40, 22 Мая 2017

Лучшими стали юные футболисты из Петрозаводска и Сегежи

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В столице Карелии прошли соревнования "Кожаный мяч".

Финальные соревнования городского этапа Всероссийского футбольного турнира "Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola" прошли 21 мая на стадионе "Спатак" в Петрозаводске. В матчах за первое место одержали победу команды "Петрозаводск-1" и "Сегежа" в средней и старшей возрастных группах соответственно. Лучшие юные футболисты из Петрозаводска отправятся в Краснодар и Волгоград на объединенные всероссийские финалы турнира в своих возрастных группах.

Отборочные матчи 53-го сезона турнира начались в апреле. Путевку на объединенный всероссийский финал на стадионе в Петрозаводске разыграли 16 команд в средней возрастной группе и 6 команд в старшей группе. В Краснодаре и Волгограде игроки команд "Петрозаводск-1" и "Сегежа" сразятся с лучшими непрофессиональными футболистами со всей страны за главный приз – участие в международном футбольном лагере COPA Coca-Cola, который пройдет в 2018 году в России. Программа лагеря включает тренировки, семинары, игры, турниры и экскурсии. Наставниками юных футболистов станут известные спортивные тренеры и звезды мирового футбола. Победители средней возрастной группы смогут посетить товарищеский матч с участием национальной сборной России.

С каждым годом число болельщиков на трибунах растет, в сезоне-2016 стадионы "Кожаного мяча" приняли более 50 тысяч зрителей. В 2017 году по прогнозам ожидается еще большее количество как болельщиков, так и участников турнира.

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