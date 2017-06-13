Новости. Криминал
12:48, 13 Июня 2017
фото: http://region-uu.ru

Лжеработники ЖКХ похищали деньги у петрозаводчан, один подозреваемый задержан

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в совершении краж в квартирах жителей Петрозаводска.

Как сегодня рассказали в карельском МВД, 9 июня в городскую полицию поступило два аналогичных заявления о краже денег.  

"В первом случае заявителем оказался 78-летний житель дома по Лососинской набережной. Выяснилось, что пенсионер впустил к себе в квартиру незнакомых мужчин. Они предложили проверить исправность газового оборудования и заменить счетчики по специальной для пенсионеров низкой цене. Хозяин в присутствии посторонних достал свои накопления и отсчитал 6 000 рублей. Затем все прошли на кухню, а спустя некоторое время незваные гости ушли, так и не установив счетчики. После их ухода хозяин обнаружил, что его накопления, 90 000 рублей, пропали", - рассказали в министерстве.

Во втором случае от действий злоумышленников пострадала 83-летняя жительница Кукковки.

"В ее дом они проникли под предлогом замены электрической плиты, а в дальнейшем действовали по той же схеме. У пенсионерки было похищено 200 000 рублей", - отметили в МВД.

Получив от потерпевших описание преступников, правоохранители предположили, что в обоих случаях действовали одни и те же люди.  

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что разыскиваемые выехали за пределы Карелии на легковой машине. 11 июня в Новгородской области данный автомобиль был остановлен, задержан подозреваемый. Им оказался 45-летний житель Рязанской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. У него была изъята часть похищенного", - сообщили в ведомстве.

Предполагаемый злоумышленник сейчас находится в Петрозаводске, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведется розыск второго подозреваемого.

"Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не впускать незнакомых людей к себе домой. В случае, когда пришедший представляется сотрудником социальной службы, работником ЖКХ – требуйте предъявить удостоверение", - заключили в МВД.

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