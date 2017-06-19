"Майские указы" Путина выполнены в Карелии только на 50%, заявляет КСП

Контрольно-счетная палата Карелии выявила многочисленные нарушения при исполнении бюджета республики.

Публичные слушания по исполнению республиканского бюджета за 2016 год не вызвали большого интереса общественности: в зале карельского парламента можно было насчитать от силы несколько десятков человек. А зря. С парламентской трибуны прозвучало немало любопытных цифр, наводящих на размышления, пишут "Вести Карелии".

Особенного внимания заслуживают выступления руководства Контрольно-счетной палаты республики - своеобразного "мерила" компетентности и законопослушности чиновников. К примеру, когда еще можно услышать публичные заявления о том, что знаменитая федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года может быть сорвана, а сумма выявленных нарушений бухучета в бюджетных организациях региона за год умудрилась вырасти почти в 30 раз?

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