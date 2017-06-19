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12:02, 19 Июня 2017

"Майские указы" Путина выполнены в Карелии только на 50%, заявляет КСП

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Контрольно-счетная палата Карелии выявила многочисленные нарушения при исполнении бюджета республики.

Публичные слушания по исполнению республиканского бюджета за 2016 год не вызвали большого интереса общественности: в зале карельского парламента можно было насчитать от силы несколько десятков человек. А зря.  С парламентской трибуны прозвучало немало любопытных цифр, наводящих на размышления, пишут "Вести Карелии".

Особенного внимания заслуживают выступления руководства Контрольно-счетной палаты республики - своеобразного "мерила" компетентности и законопослушности чиновников. К примеру, когда еще можно услышать публичные заявления о том, что знаменитая федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года может быть сорвана, а сумма выявленных нарушений бухучета в бюджетных организациях региона за год умудрилась вырасти почти в 30 раз?

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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User
2017-06-19 16:36:31
Да забы(и)ли давно все на "майские указы". Еще бы "План Путина" вспомнили. Нынче более актуальны "Апрельские тезисы".
Гарик
2017-06-19 14:02:03
А ,виноватых нет ,спошная благодать ), "Верхушка" и чиновники передвигается туда сюда , отдельные особи в тюрьму.
Онего
2017-06-19 13:25:08
Только на 50% и только в отношении узкого круга чиновников..
ненец
2017-06-19 12:30:15
Согласно официальной статистике на 1 января 2017 года, в Карелии насчитывается 627 тысяч 83 человека.
Что касается социальной сферы, то в 2016 году услугами учреждений соцобслуживания воспользовался практически каждый пятый житель республики. Получателями мер социальной поддержки за счет средств бюджета стали более 200 тысяч человек. Всего же расходы на социальное обеспечение население превысили 5,94 млрд рублей (или 23 процента от объемов собственных доходов бюджета).
У меня получается каждый третий(с хвостиком)!
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