Макаревич раскритиковал памятник Калашникову

Разгорается скандал вокруг появившегося в Москве памятника Михаилу Калашникову.

В минувший вторник 19 сентября в Москве открылся памятник знаменитому российскому оружейнику Михаилу Калашникову.

Автором монумента выступил Салават Щербаков, создатель многих установленных в Москве памятников. К примеру – памятника князю Владимиру, который появился на Боровицкой площади в ноябре прошлого года.

Открытие памятника Калашникову вызвало довольно бурную дискуссию. В частности, о том, что проект уродует город, заявил музыкант Андрей Макаревич. По мнению лидера "Машины времени", в советские времена такой проект не прошел бы худсовет, пишет uznayvse.

Скульптор поспешил публично ответить рок-музыканту, дав понять, что не ему судить о достоинствах памятника. "Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел", – подчеркнул Щербаков.

Редакция uznayvse.ru напоминает, что главным детищем ижевского оружейника является всемирно известный автомат Калашникова, созданный им в конце 1940-х годов. Позднее Калашников признавался, что, служил обычным солдатом, а потому создавал оружие для простого солдата, и именно это определило его успех. Конструктор скончался в декабре 2013 года.