Макеев покинул пост гендиректора ООО "Карелэнергоресурс"

Экс-депутат горсовета Петрозаводска Дмитрий Макеев перестал возглавлять ООО "Карелэнергоресурс".

Как стало известно "Столице на Онего", уход Макеева с должности произошел несколько месяцев назад, но стало известно об этом недавно. Новым директором компании стал Александр Сергеевич Евстифеев.

Отметим, что Макеев возглавил госкомпанию в марте 2017 года, но не проработал в ней меньше 6 месяцев. Причины ухода Макеева пока не известны.

ООО "Карелэнергоресурс" предоставляет услуги теплоснабжения в поселениях Медвежьегорского, Суоярвского, Беломорского, Калевальского, Муезерского, Пудожского, Кемского, Сегежского (Надвоицы и Каменный Бор) и Лоухского районов. Учредителем компании является "Корпорация развития Республики Карелия".

До Макеева компанию возглавлял Игорь Иванов. Как сообщалось на портале органов власти Карелии, Иванов был отстранен от своей должности за то, что компания допустила снижение параметров теплоснабжения в нескольких котельных, отапливающих населенные пункты в северных районах республики.