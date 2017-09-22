Максим Галкин выложил раритетное фото с Аллой Пугачевой

Некоторые пользователи не постеснялись отметить, что на старом снимке разница в возрасте супругов, прямо сказать, бросается в глаза.

Недавно российский юморист умилил подписчиков раритетной фотографией со своей женой Аллой Борисовной, пишет uznayvse.

На фото еще совсем юный Максим — в компании своей супруги Аллы Пугачевой, которая дурашливо смотрит в камеру, держа в руках игрушечного зайчика.

На старом снимке разница в возрасте супругов, прямо сказать, бросается в глаза. Некоторые пользователи не постеснялись это отметить, назвав Галкина на фото "сыном Аллы". Однако большинство подписчиков Максима осыпало пару комплиментами.

"Начало вашей любви. И пусть эта любовь будет вечной и счастливой! Будьте счастливы назло всем завистникам!", "Вот теперь я понимаю, почему ты бесконечно запал на примадонну", "Как Дмитрий Нагиев стал с годами интереснее, так и Максим стал сейчас еще лучше", "Наиумнейший Макс и наиталантливейшая Алла. И оба красавцы, несомненно. Вы потрясающие люди! Бесконечно люблю обоих", — написали в комментариях Максима пользователи.