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Новости. Общество
14:48, 15 Сентября 2017

Макулатуру можно будет сдать в любом районе Петрозаводска в это воскресенье

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В воскресенье, 17 сентября, в карельской столице состоится экологическая акция "Сбормобиль", в рамках которой горожане сдают отходы в переработку и тем самым помогают бездомным животным.

"17 сентября – бумажный рейс. Принимаем только макулатуру (пластик возьмем, если очень нужно сдать)", - отмечается в сообщении паблика "Сбормобиль".

График "Сбормобиля" выглядит так:

9.30-9.50 Зарека, ул. Луначарского, 33, магазин Магнит" 
10.00-10.15 Ключевая, ул. Кемская, 3 магазин SPAR
10.20-10.40 Ключевая, у поста МВД возле ТЦ "Десяточка" 
10.50-11.05 Старая Кукковка, ул. Белинского, остановка автобуса №25 
11.10-11.30 Кукковка, ул. Питкярантская, около детской поликлиники №2
12.45-13.05 Центр, у ТЦ "Кей" 
13.10-13.30 Голиковка, у ТЦ "Тетрис"
13.40-14.00 Центр, у ТЦ "Макси" со стороны ул. Красной 
14.05-14.25 Октябрьский, у ТЦ "Лента", нижняя стоянка 
14.30-14.50 Октябрьский, ул.Московская, парковка у налоговой инспекции 
14.55-15.15 Октябрьский, ул.Мелентьевой, у магазина "ЭТМ" 
15.25-15.40 Соломенное, ул. Труда, 6 у магазина "Магнит"
16.50-17.10 Перевалка, у ТЦ "Весна" 
17.15-17.35 Древлянка, Университетский городок, у магазина "Пятерочка" 
17.40-18.00 Древлянка, у ТЦ "Находка"
18.05-18.25 Древлянка, у ТЦ "Весна"
18.30-18.40 Пятый поселок, ул. Боровая, 11, у магазина "Боровичок"
18.45-19.00 Сулажгора, ул. Сулажгорская, 61

По традиции, 80% доходов, полученных от сдачи вторсырья, будут переданы в приют для бездомных животных. Остальные средства организаторы вложат в популяризацию раздельного сбора отходов. 

Более подробную информацию (в том числе – как правильно сортировать мусор) можно узнать в паблике акции.

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