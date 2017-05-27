Маликов уподобил Бузову срамной девке и предложил ее высечь

Российский певец Дмитрий Маликов возмутился содержанием клипа певицы и ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.

Об этом исполнитель написал в своем Twitter.

"Попался на очи царские клип Бузовой... А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!", — говорится в публикации.

О каком именно клипе идет речь, не уточняется, пишет Лента.ру.

22 мая Бузова вместе с артисткой Настей Кудри выпустила ролик на песню "#НамБудетЖарко". В клипе певицы танцуют обнаженными.

Ранее творчеству телеведущей посвятил матерную песню лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. "В соавторы я позову, под звуки звуков поцелуев, я Бу-, я Бу-, я Бузову", — спел он.

Свою первую песню "Не забывай" Бузова записала в 2011 году вместе с рэпером T-killah.