Малолетнего жителя Петрозаводска соблазнила забытая сумка

Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли кражу с помощью системы видеонаблюдения.

В дежурную часть отдела полиции по Петрозаводску поступило заявление от жителя микрорайона Ключевая, который рассказал, что у него украли барсетку с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, мужчина на улице перед подъездом разгружал автомобиль и относил вещи домой. Он оставил на багажнике барсетку и ушел. В этот момент рядом случайно проходил несовершеннолетний, который схватил сумку и ретировался. Мужчина лишился 14 тысяч рублей и документов.

На придомовой территории было установлено видеонаблюдение, которое помогло в раскрытии преступления. Полицейские установили личность подозреваемого – несовершеннолетнего горожанина. Он потратил похищенные средства на личные нужды. Документы изъяты.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.