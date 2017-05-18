11:30, 18 Мая 2017
Малолетний преступник обчистил "девятку" в Петрозаводске
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Несовершеннолетнего петрозаводчанина подозревают в краже из автомобиля.
В полицию поступило сообщение от жительницы микрорайона Ключевая о том, что она стала жертвой автомобильного вора, рассказала в МВД Карелии. Ночью злоумышленник разбил стекло и проник в автомобиль ВАЗ-2109, откуда похитил аккумулятор и планшетный компьютер. Ущерб от действий преступника составил порядка 17 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних установили подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний петрозаводчанин.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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