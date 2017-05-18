Малолетний преступник обчистил "девятку" в Петрозаводске

Несовершеннолетнего петрозаводчанина подозревают в краже из автомобиля.

В полицию поступило сообщение от жительницы микрорайона Ключевая о том, что она стала жертвой автомобильного вора, рассказала в МВД Карелии. Ночью злоумышленник разбил стекло и проник в автомобиль ВАЗ-2109, откуда похитил аккумулятор и планшетный компьютер. Ущерб от действий преступника составил порядка 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних установили подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний петрозаводчанин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.