13:16, 31 Мая 2017
Малому и среднему бизнесу разрешат доступ к закупкам компаний с госучастием
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Правительство России изменило критерии отнесения организаций к конкретным заказчикам регионального уровня, что позволит увеличить долю закупок заказчиками у субъектов малого и среднего бизнеса.
Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства.
"Изменены критерии отнесения организаций к конкретным заказчикам регионального уровня — годовой объем выручки (величины активов) уменьшен с 2 млрд рублей до 500 млн рублей", — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, изменяются критерии отнесения организаций к отдельным заказчикам, в отношении которых корпорация МСП и органы исполнительной власти субъектов России проводят мониторинг соответствия.
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