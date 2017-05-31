Малому и среднему бизнесу разрешат доступ к закупкам компаний с госучастием

Правительство России изменило критерии отнесения организаций к конкретным заказчикам регионального уровня, что позволит увеличить долю закупок заказчиками у субъектов малого и среднего бизнеса.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства.

"Изменены критерии отнесения организаций к конкретным заказчикам регионального уровня — годовой объем выручки (величины активов) уменьшен с 2 млрд рублей до 500 млн рублей", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, изменяются критерии отнесения организаций к отдельным заказчикам, в отношении которых корпорация МСП и органы исполнительной власти субъектов России проводят мониторинг соответствия.

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