Мама Жанны Фриске написала письмо скончавшейся дочери

В четверг 15 июня исполнится два года с того дня, как не стало певицы Жанны Фриске. Ее мама рассказала о своих чувствах.

Со дня смерти Жанны Фриске прошло уже почти два года: певицы не стало 15 июня 2015-го. Мама Жанны, Ольга Владимировна, поделилась своими переживаниями в письме, где обратилась к дочери, чье присутствие рядом чувствует до сих пор.

Обращение мамы Фриске опубликовал журнал StarHit, пишет lady.

"В твоей комнате все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка. На тумбочке рядом с портретом стоит свечка, зажигаю ее каждый день и молюсь. А раньше мы читали молитвы все вместе, проникая в смысл каждого слова", – поделилась Ольга, отметив, что она ничего не трогала в комнате дочери и оставила на местах все ее вещи.

Как написала мама Фриске, она не вмешивается в конфликт своего мужа и возлюбленного Жанны, Дмитрия Шепелева и "подробностей толком не знает".

"Я все время чувствую твое присутствие, как ты наблюдаешь за нами… Мы с Наташей (сестра Жанны) очень переживаем за пару. Он особенно тяжело переносит случившееся. Ну, ты знаешь его эмоциональный, взрывной характер. Здоровье подводит, но все равно пытается "воевать", - написала Ольга, мама Жанны Фриске.

Мама Жанны призналась в письме, что не трогает компьютер с фотографиями скончавшейся дочери, потому что не хочет терзать душу.

"Молю, чтобы ты мне приснилась, но все не приходишь. А так хочется хоть во сне посмотреть тебе в глаза, увидеть еще разок твою улыбку", – написала Ольга.

Как отметила женщина, она почти не бывает на могиле Жанны: "Помню, ты этого не любишь, ведь не раз повторяла: «Мама, навещать надо живых людей, а не мертвых». Да и я совсем не чувствую тебя там. Не знаю, почему… Для меня ты жива, моя красивая, улыбчивая девочка".

В заключение Ольга попросила у Жанны прощения за то, что ее имя "смешивают с грязью".

"Как бы сейчас пригодился твой совет, наша мудрая и добрая доченька. Чтобы сказала, как нужно поступить, ведь так хочется почаще видеть Платона. Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше. А проблемы растут как снежный ком. Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами. Люблю. Мама…".

Напомним, родители Фриске то и дело мелькают в новостях в связи с конфликтом вокруг их внука Платона. Его отец Дмитрий Шепелев, по словам семьи Фриске, не дает им видеться с мальчиком (хотя в мае 2017-го встреча все-таки состоялась).