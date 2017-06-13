Новости. Общество
19:10, 13 Июня 2017
фото: Фото: http://capelino.com/dmitry-shepelev-hiding-from-the-friske-family/

Мама Жанны Фриске написала письмо скончавшейся дочери

По теме

Мама Жанны Фриске написала письмо скончавшейся дочери
13.06.17 19:10
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
13.06.17 18:40
В NASA предсказали, что Землю зальет дождями
13.06.17 18:20
Все новости
Загрузка...

В четверг 15 июня исполнится два года с того дня, как не стало певицы Жанны Фриске. Ее мама рассказала о своих чувствах.

Со дня смерти Жанны Фриске прошло уже почти два года: певицы не стало 15 июня 2015-го. Мама Жанны, Ольга Владимировна, поделилась своими переживаниями в письме, где обратилась к дочери, чье присутствие рядом чувствует до сих пор.

Обращение мамы Фриске опубликовал журнал StarHit, пишет lady.

"В твоей комнате все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка. На тумбочке рядом с портретом стоит свечка, зажигаю ее каждый день и молюсь. А раньше мы читали молитвы все вместе, проникая в смысл каждого слова", – поделилась Ольга, отметив, что она ничего не трогала в комнате дочери и оставила на местах все ее вещи.

Как написала мама Фриске, она не вмешивается в конфликт своего мужа и возлюбленного Жанны, Дмитрия Шепелева и "подробностей толком не знает".

"Я все время чувствую твое присутствие, как ты наблюдаешь за нами… Мы с Наташей (сестра Жанны) очень переживаем за пару. Он особенно тяжело переносит случившееся. Ну, ты знаешь его эмоциональный, взрывной характер. Здоровье подводит, но все равно пытается "воевать", - написала Ольга, мама Жанны Фриске.

Мама Жанны призналась в письме, что не трогает компьютер с фотографиями скончавшейся дочери, потому что не хочет терзать душу.

"Молю, чтобы ты мне приснилась, но все не приходишь. А так хочется хоть во сне посмотреть тебе в глаза, увидеть еще разок твою улыбку", – написала Ольга.

Как отметила женщина, она почти не бывает на могиле Жанны: "Помню, ты этого не любишь, ведь не раз повторяла: «Мама, навещать надо живых людей, а не мертвых». Да и я совсем не чувствую тебя там. Не знаю, почему… Для меня ты жива, моя красивая, улыбчивая девочка".

В заключение Ольга попросила у Жанны прощения за то, что ее имя "смешивают с грязью".

"Как бы сейчас пригодился твой совет, наша мудрая и добрая доченька. Чтобы сказала, как нужно поступить, ведь так хочется почаще видеть Платона. Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше. А проблемы растут как снежный ком. Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами. Люблю. Мама…".

Напомним, родители Фриске то и дело мелькают в новостях в связи с конфликтом вокруг их внука Платона. Его отец Дмитрий Шепелев, по словам семьи Фриске, не дает им видеться с мальчиком (хотя в мае 2017-го встреча все-таки состоялась).

 

По теме

Мама Жанны Фриске написала письмо скончавшейся дочери
13.06.17 19:10
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
13.06.17 18:40
В NASA предсказали, что Землю зальет дождями
13.06.17 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена
06.06.2017, 10:58
Ни заказчиков, ни провокаторов
08.06.2017, 07:25
ФОТО: Новый глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству пришел в ужас от трассы Петрозаводск- Суоярви
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

Сегодня 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей"
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 4
Сегодня 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  26
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:28
Личное мнение
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 2
Главные события недели в обзоре журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
Карьяла день 19
08.06.2017 10:17
Ни заказчиков, ни провокаторов 7
06.06.2017 10:58
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
Сегодня 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Корсар
В кинотеатрах (6)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Чужой: Завет
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»