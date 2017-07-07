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Новости. Политика
16:54, 07 Июля 2017

Мария Авишева объяснила свое выдвижение желанием привлечь внимание к выборам главы Карелии

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Мария Авишева, которая не сможет зарегистрироваться кандидатом на выборах главы Карелии в силу своего юного возраста, рассказала, зачем согласилась на выдвижение.

Напомним, 5 июля региональное отделение партии "Молодая Россия" выдвинуло кандидатом на должность главы Карелии своего секретаря – Марию Авишеву. 6 июля она отнесла документы в избирательную комиссию, а сегодня стало известно, что ЦИК их рассматривать не будет, поскольку Мария Авишева лишена пассивного избирательного права. По закону кандидату на момент голосования (10 сентября 2017 года) должно исполниться 30 лет, а Авишева достигнет этого возраста только в 2018 году.

"Столица на Онего" поинтересовалась у Марии Авишевой, зачем она согласилась на выдвижение. Неужели не знала про ограничение по возрасту?

"Конечно же, я знала, что законодательно не смогу продвинуться дальше", - заверила Мария.

"Но в связи с тем, что я уже участвовала в ряде избирательных кампаний на территории нашей республики (была кандидатом в депутаты Петросовета в прошлом году, а также участвовала в конкурсе на сити-менеджера Петрозаводска), то и выборы главы Карелии не могла обойти стороной", - добавила молодой политик.  

Мария Авишева объяснила, что в следующий раз сможет попробовать свои силы в борьбе за кресло губернатора только через пять лет. А сейчас у нее есть возможность "понять сам механизм выдвижения, подготовки документов".

"К сожалению, мне не удастся поучаствовать в процессе прохождения муниципального фильтра. Это меня очень расстраивает, потому что это было бы наиболее интересным процессом. Но, несмотря на это, я уже получила огромный опыт и через пять лет могу стать реальным, серьезным конкурентом на выборах главы нашей республики", - сказала она.

Авишева добавила, что ее выдвижение также было обусловлено желанием привлечь внимание молодежи к выборам.   

"К сожалению, наша молодежь аполитична, особо не проявляет интерес ни к каким политическим действиям, не хочет быть вовлечена в политические процессы. И свое выдвижение я рассматривают как новую волну, которую, как мне кажется, я смогла вдохнуть в молодежь нашего города", - отметила она.

Представитель "Молодой России" рассказала, что получает в социальных сетях множество сообщений в свою поддержку. Интернет-пользователи пишут Марии, что она молодец, одобряют ее выдвижение.

"Да, возрастной ценз никто не отменял. Но своим поступком я показала и доказала, что, несмотря ни на какие ограничения, все возможно: собрать документы, выдвинуть свою кандидатуру и заявить, что молодежь Карелии, которую я в данном случае представляю, активна", - сказала она.

"Надеюсь, что и электоральная активность повысится на выборах, потому что прогнозируемая явка пока в пределах 30%. Очень надеюсь, что мой поступок послужит толчком к тому, чтобы молодежь проявила свою гражданскую позицию", - заключила Мария Авишева.   

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
умник
2017-07-07 18:24:46
Какая молодец! в следующем году - выборы ПРЕЗИДЕНТА! пора готовить речь. а чего зря время терять. вертикаль участия глупо переделывать из-за несовершенства законов...а там уж и место секретаря ООН освободиться
Раф
2017-07-07 18:19:36
Выборы всё смешней и интересней,может какая-нибудь действующая порно -звезда ещё выдвинется? Пора уже партии проституток зарегистрироваться....
mentor
2017-07-07 17:33:07
Дешёвый пиар!
Онего
2017-07-07 17:57:00
mentor, даже очень, точно не Мадонна.
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Неравнодушный
2017-07-07 17:10:35
Отпадный вирусный кандидат. Побольше бы таких, в палате должно быть весело.
Гость
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