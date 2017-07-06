Мария Авишева заявила о своем желании стать губернатором Карелии

Региональное отделение партии "Молодая Россия" выдвинуло кандидатом на должность главы Карелии Марию Авишеву.

Решение об этом было принято на общем собрании отделения партии накануне.

А сегодня Авишева отнесла документы в ЦИК Карелии, тем самым подтвердив свое желание идти на выборы.

Мария Авишева родилась в 1988 году в Петрозаводске. В 2011 году окончила Карельскую государственную педагогическую академию; ей присвоена квалификация "учитель английского и немецкого языков". В настоящее время является заместителем директора ООО "Торговый дом Карелия-Маркет" и секретарем регионального отделения "Молодой России" в Карелии.

Многим петрозаводчанам Авишева запомнилась в связи с историей о "сексуальном платье". Напомним, летом прошлого года, примерно за полтора месяца до выборов в Петросовет, на сайте Gubdaily появилась короткая заметка под названием: "Кандидат в депутаты Мария Авишева выложила в Сеть откровенные снимки в сексуальном платье". Публикация включала в себя серию снимков со страницы девушки в "ВКонтакте" и короткий текст. В частности, сообщалось, что Авишева "порадовала своих поклонников весьма откровенными фото" и что на этих кадрах "девушка предстала в соблазнительном платье". Собственно, использование изданием эпитетов "сексуальное", "откровенные" и "соблазнительное" и побудило Марию Авишеву обратиться в суд. Как объяснила истица, интернет-публикация причинила ей "нравственные страдания" как матери и супруге, а также бросило тень на ее деловую репутацию. Девушка потребовала удалить заметку и взыскать с владельца Gubdaily 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд она проиграла.

Таким образом, теперь на должность губернатора Карелии претендуют уже девять человек: Артур Парфенчиков (выдвинут "Единой Россией"), Николай Тараканов ("Родина"), Ольга Ильюкова ("Патриоты России"), Елена Гнетова ("Партия роста"), Евгений Ульянов (КПРФ), Евгений Беседный (ЛДПР), Игорь Алпеев ("Народ против коррупции"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия") и Мария Авишева ("Молодая Россия").