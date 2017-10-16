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Новости. Общество
11:19, 16 Октября 2017

Маршрутную сеть Петрозаводска ждут кардинальные изменения: вместе с 26-м хотят отменить другие автобусы

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Администрация карельской столицы, которой УФАС не позволило закрыть 26-й маршрут, решила отменить сразу все автобусные маршруты, якобы дублирующие троллейбусные. Об этом глава города Ирина Мирошник заявила на еженедельной встрече с журналистами.

Напомним, минувшей весной транспортная комиссия по просьбе ПМУП "Городской транспорт" приняла решение закрыть с 1 января 2018 года популярный среди горожан 26-й маршрут в связи с тем, что он якобы дублирует троллейбусные маршруты.

Однако антимонопольная служба пришла к выводу, что действия администрации содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции, и потребовала отменить решение о ликвидации маршрута. Арбитражный суд встал на сторону УФАС: в частности, отказал городской администрации, требовавшей приостановить исполнение предупреждения, выданного ей антимонопольной службой.

Однако, как стало известно сегодня, мэрия не намерена отказываться от своих планов. Более того, помимо 26-го маршрута в городе могут закрыть еще около десятка других.

"Мы решили обжаловать предупреждение в Арбитражном суде. Суд нам отказал в обеспечительных мерах, поэтому постановление по поводу отмены маршрутов (23-го и 26-го, - "Столица на Онего") мы отменяем. Учитывая, что в предупреждении прозвучала позиция, что невозможно отменить отдельные дублирующие маршруты, администрацией принято решение на транспортной комиссии вместе с Петрозаводским городским советом об отмене тогда всех дублирующих маршрутов. Соответственно, будет изменена вся маршрутная сеть Петрозаводска", - сообщила в понедельник журналистам Ирина Мирошник.

Она подчеркнула, что это вынужденная мера, которая связана с тяжелым финансовым положением троллейбусного управления:

"На эти меры мы вынуждены пойти потому, что дотировать "Городской транспорт" в прежних объемах у нас никакой возможности нет. Поэтому все дублирующие маршруты уберем и по-новому организуем транспортное сообщение с сохранением социальных гарантий для горожан", - сказала Мирошник.

Она отметила, что с учетом "переходящих долгов" ПМУП "Троллейбусное управление", предприятию ежегодно необходима дотация в объеме порядка 120 млн рублей:

"Порядка 60 млн переходящих долгов. С учетом этой ситуации – порядка 120 млн в год дотаций из бюджета требуется".

В связи с этим предполагается отменить порядка 10 автобусных маршрутов, отметила Ирина Мирошник.

"Это надо делать в ближайшее время. Мы уже работаем и у нас есть перечень этих маршрутов: не только 23-й и 26-й, но и все другие, которые мы постепенно собирались тоже свести на нет. Делать надо в ближайшее время потому, что нам уже в этом году нечем дотировать "Городской транспорт", а следующий год будет еще более сложный", - отметила она.

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Комментарии

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2017-10-16 12:23:26
Я теперь знаю, где у нас работают агенты Навального.
Хаос
2017-10-16 12:02:36
Что же происходит ?
Опять мэрия все делает в разрез с мнением главы региона. Сначала раздули маршруты а теперь режут, а маршруты депутатов и их людей тоже будут убирать ?
А как же недовольство людей, скоро же выборы президента.
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