15:20, 23 Июня 2017
Мастер ПКФ "Слово" за день проходит 15 км
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Роман Корнилов – мастер-консультант брендов УАЗ и ГАЗ рассказал, как проходит ремонт автомобилей в ПКФ "Слово".
"В рабочий день приходится потрудиться, чтобы все успеть. Однажды замеряли расстояние, которое мастер преодолевает за один рабочий день. Получилось 15 километров", - сообщил Роман.
Роману Корнилову есть с чем сравнивать. Он пришел на ПКФ "Слово" в 2007 году, получив опыт работы на одной из петрозаводских станций технического обслуживания автомобилей.
Роман рассказал, почему в ПКФ "Слово" приветствуется, если владелец находится рядом во время ремонта автомобиля, поведал и о том, зачем дилеры просили недавно проверить у автомобилей крыльчатку вентилятора охлаждения.
Ответы на эти вопросы можно найти здесь.
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