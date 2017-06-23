Мастер ПКФ "Слово" за день проходит 15 км

Роман Корнилов – мастер-консультант брендов УАЗ и ГАЗ рассказал, как проходит ремонт автомобилей в ПКФ "Слово".

"В рабочий день приходится потрудиться, чтобы все успеть. Однажды замеряли расстояние, которое мастер преодолевает за один рабочий день. Получилось 15 километров", - сообщил Роман.

Роману Корнилову есть с чем сравнивать. Он пришел на ПКФ "Слово" в 2007 году, получив опыт работы на одной из петрозаводских станций технического обслуживания автомобилей.

Роман рассказал, почему в ПКФ "Слово" приветствуется, если владелец находится рядом во время ремонта автомобиля, поведал и о том, зачем дилеры просили недавно проверить у автомобилей крыльчатку вентилятора охлаждения.

Ответы на эти вопросы можно найти здесь.