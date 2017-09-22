Мастеру из Карелии не приходится жаловаться на однообразие и скуку

Один день из жизни диагноста-электрика ПКФ "Слово".

Каждый новый трудовой день Сергея Сулконена не похож на предыдущий, хотя он приходит на одно и то же рабочее место, и его окружает хорошо знакомое ему оборудование. Непохожесть заключается в том, что утром открываются ролл-ставни, и в ангар заезжает очередной "пациент". Что это будет за машина, Сергей не знает.

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