10:45, 13 Июля 2017
Матч Чемпионата России по американскому футболу пройдет в Петрозаводске
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На стадионе "Спартак" за путевку на Кубок регионов поборются "Карельские Оружейники" и команда Санкт-Петербургской Академии МЧС.
"Это матч на вылет – проигравший завершает сезон, победитель едет на Кубок. В случае победы "Оружейники" получат возможность помериться силами с уральскими командами и побороться за полуфинал Лиги американского футбола", - рассказал председатель карельской Федерации американского футбола Юрий Кушнир.
Для карельской команды этот матч, который состоится 15 июля, будет важнейшим в сезоне.
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