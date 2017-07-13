Матч Чемпионата России по американскому футболу пройдет в Петрозаводске

На стадионе "Спартак" за путевку на Кубок регионов поборются "Карельские Оружейники" и команда Санкт-Петербургской Академии МЧС.

"Это матч на вылет – проигравший завершает сезон, победитель едет на Кубок. В случае победы "Оружейники" получат возможность помериться силами с уральскими командами и побороться за полуфинал Лиги американского футбола", - рассказал председатель карельской Федерации американского футбола Юрий Кушнир.

Для карельской команды этот матч, который состоится 15 июля, будет важнейшим в сезоне.