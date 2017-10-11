Матвиенко встретилась с Парфенчиковым

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Спикер поздравила Парфенчикова с победой на недавних выборах и пожелала ему успехов.

"В ходе беседы обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе и перспективы его развития. Во встрече также принял участие представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин", - сообщили в пресс-службе Совфеда.