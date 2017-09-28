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Новости. Политика
09:21, 28 Сентября 2017

Матвиец едва прошел согласование на должность главы Минэка Карелии

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Кандидатуру Дмитрия Матвийца в должности главы регионального Минэка согласовали при отсутствии трети депутатского корпуса.

В среду на внеочередном заседании Законодательного собрания Карелии присутствовало 25 депутатов из 36. Депутатам предстояло согласовать ключевые посты в правительстве республики: на должности премьер-министра, министра финансов и министра экономического развития и промышленности республики.

Для того, чтобы решение считалось легитимным, кандидатам необходимо было набрать минимум 19 голосов.

Дмитрий Матвиец был рекомендован на должность главы Минэкономразвития главой республики Артуром Парфенчиковым в соответствии с новой структурой правительства региона. Для окончательного назначения требовалось согласование депутатов

За кандидатуру Матвийца в среду проголосовали 22 депутата от "Единой России", против был один народный избранник, бойкотировали голосование два представителя фракции КПРФ (Валерий Шоттуев и Татьяна Богданова).

Александр Чепик набрал 24 голоса и стал премьер-министром карельского правительства, а Елена Антошина – 25 голосов, и возглавила региональный Минфин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петрович
2017-09-28 10:17:48
Стадо.
User
2017-09-28 10:04:00
ПЖиВ толпой там правит бал,
Там правит бал!
Kaikki loppuu нам настал,
всем нам настал!
Гарик
2017-09-28 09:30:32
17,9 % набрал да и хватит ,там все такие(((((((((((
кир
2017-09-28 09:58:29
Гарик, двое завидуют.))
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