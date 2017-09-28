Матвиец едва прошел согласование на должность главы Минэка Карелии

Кандидатуру Дмитрия Матвийца в должности главы регионального Минэка согласовали при отсутствии трети депутатского корпуса.

В среду на внеочередном заседании Законодательного собрания Карелии присутствовало 25 депутатов из 36. Депутатам предстояло согласовать ключевые посты в правительстве республики: на должности премьер-министра, министра финансов и министра экономического развития и промышленности республики.

Для того, чтобы решение считалось легитимным, кандидатам необходимо было набрать минимум 19 голосов.

Дмитрий Матвиец был рекомендован на должность главы Минэкономразвития главой республики Артуром Парфенчиковым в соответствии с новой структурой правительства региона. Для окончательного назначения требовалось согласование депутатов

За кандидатуру Матвийца в среду проголосовали 22 депутата от "Единой России", против был один народный избранник, бойкотировали голосование два представителя фракции КПРФ (Валерий Шоттуев и Татьяна Богданова).

Александр Чепик набрал 24 голоса и стал премьер-министром карельского правительства, а Елена Антошина – 25 голосов, и возглавила региональный Минфин.