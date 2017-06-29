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18:00, 29 Июня 2017

McDonald’s запустил сервис доставки еды в России

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Известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила сервис доставки еды в Москве.

Это следует из буклета компании, который газета "Ведомости" обнаружила в одном из заведений сети в Москве.

Отмечается, что в проекте участвуют пока шесть ресторанов, но постепенно зону покрытия будут расширять. Заказ можно оформить только через мобильное приложение UberEats.

Представитель McDonald’s в России подтвердила информацию о запуске сервиса. Проект работает в тестовом режиме, отметила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

Доставка стоит 99 рублей, минимальной суммы заказа нет, сообщила представитель McDonald’s. По ее словам, сеть намерена расширяться вместе с UberEats.

"Если они [UberEats] выйдут в другие регионы, то и мы будем тестировать доставку там", – пояснила она. Других партнеров McDonald’s пока не рассматривает, добавила представитель компании.

На прошлой неделе McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков McDelivery и "МакДоставка", а также логотипа для сервиса доставки, сообщало агентство "Москва".

Ранее тестовую доставку в Москве и регионах запустил один из конкурентов McDonald’s — KFC. Другая крупная сеть фаст-фуда Burger King также интересуется доставкой.

"Мы скоро объявим о сделке", - заявил "Ведомостям" ее представитель Иван Шестов.

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